Konrad Dąbrowski gotowy na wyzwania Baja España Aragón 2025

"Wracam do Teruel po trzyletniej przerwie i jako że nie jadę w pełnym cyklu Baja, będzie to dla mnie start treningowy. Te zawody bardzo dobrze zbiegają się z początkiem moich bardzo intensywnych przygotowań do przyszłorocznego Rajdu Dakar. Zaczynam teraz wiele treningów na motocyklu dakarowym, a ten start to dobra rozgrzewka przed rajdami Portugalii i Maroka. Cieszę się, że mogę tu wystartować, bo nie ma lepszego treningu niż rywalizacja w zawodach. Ponadto nie ciąży na mnie żadna presja, więc jazda będzie jeszcze przyjemniejsza" – mówi zwycięzca tegorocznego Abu Dhabi Desert Challenge w klasie Rally 2. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć powodzenia!