Harley-Davidson Bronx zniknął z planów marki. Efekt zmian we władzach

Już wiadomo, że na pewno nie pojawi się on w gamie w 2021 r., a prawdopodobne jest, że już nigdy się go nie doczekamy. Z jednej strony jest to zrozumiałe, że takie ryzykowne nowości, nie do końca pasujące do obrazu Harleya, mogą przynieść więcej strat niż zysków, jednak z drugiej Bronx zapowiadał się bardzo ciekawie . Miejski motocykl z chłodzonym cieczą silnikiem V2 mógł stać się konkurencją dla włoskich i japońskich maszyn. Już samo to pokazuje, jak inny byłby to model od klasycznych harleyów.

Co ciekawe, został on zapowiedziany razem z modelem Pan Americana, który ma sprawdzić się w jeździe poza asfaltem. Zatem jemu też daleko do harleyowych cruiserów, ale on został w planie Zeitza na 2021 r. Model ten ma być napędzany większą wersją silnika, który miał trafić do Bronxa, co daje niewielką nadzieję na to, że jednak w przyszłości Harley wróci do pomysłu stworzenia kolejnych bardziej nietypowych dla siebie modeli.