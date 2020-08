Prawo jazdy kategorii AM. Czym można jeździć?

Uprawnienia kategorii AM pozwalają na poruszanie się dwoma typami pojazdów – motorowerami oraz czterokołowcami lekkimi. Te pierwsze to jednoślady z silnikami spalinowymi o pojemności do 50 cm3 lub elektrycznymi o mocy do 4 kW (czyli ok. 5,5 KM). Prędkość maksymalna takich pojazdów musi być ograniczona do 45 km/h. W przypadku czterokołowców lekkich ograniczeniem jest masa, która nie może przekraczać 350 kg i również prędkość maksymalna wynosząca 45 km/h. Są to m.in. quady.