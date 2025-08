Test: Harley-Davidson Street Bob - kupujesz silnik, reszta jest w gratisie

Jednak komuś w Harleyu zapaliła się lamka ostrzegawcza, bo przy takiej liczbie niutonometrów nie trzeba wiele, by wywinąć orła. Dlatego zainstalowano trzy tryby jazdy (trasa, sport i deszcz). I nie ma co ukrywać, że są one niezwykle przydatne, bo nie trzeba dużo, by na wilgotnym asfalcie odczuć uciekanie tyłu. Do tego Street Bob ma już ABS działający w zakręcie, czujniki ciśnienia powietrza w oponach oraz port USB-C. Street Bob wjechał w czasy współczesne.