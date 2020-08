Prawo jazdy kategorii A1. Czym można jeździć?

Kategoria prawa jazdy A1 przede wszystkim umożliwia 16-latkom jazdę małymi motocyklami z silnikami do 125 cm3. To sposób, aby wcześnie zacząć przygodę z jednośladami – i to nie motorowerami, a "prawdziwymi" motocyklami. Kategoria A1 daje podobne uprawnienia, jakie zyskują posiadacze kategorii B po 3 latach doświadczenia, ale z dwoma ważnymi różnicami. Zobacz, czym można jeździć na kategorię A1.

Motocykle o pojemności do 125 cm3 zyskały w Polsce popularność, gdy pozwolono nimi jeździć bez dodatkowych uprawnień posiadaczom praw jazdy kategorii B. Jedynym dodatkowym wymaganiem było posiadanie go od przynajmniej trzech lat. Jednak takie małe motocykle to też propozycja dla młodych, którzy chcą zacząć przygodę z jednośladami wcześniej.

W przypadku kategorii B prawo jazdy można uzyskać najwcześniej po skończeniu 18 lat, czyli na motocykle z silnikami o pojemności 125 cm3 można wsiąść mając 21 lat lub więcej. W przypadku kategorii A1, uprawnienia można uzyskać już po skończeniu 16 lat i jest to pierwsza duża różnica (aż 5 lat). Oczywiście wymagane jest odbycie kursu i zdanie egzaminu, tak samo, jak w przy każdej innej kategorii prawa jazdy.

Jakimi pojazdami można jeździć posiadając kategorię A1?

Pierwszą grupą są motocykle z silnikami do 125 cm3. W ich przypadku ograniczenia są identyczne, jak dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B. Jest to zatem dodatkowe uproszczenie przy zakupie takich motocykli. Jeśli szukamy motocykla 125 na kategorię B na stronach producentów na ogół oznaczane one są właśnie kategorią A1. Oprócz pojemności silnika jest tu ograniczenie mocy do maksymalnie 11 kW (15 KM) i stosunku mocy do masy nie przekraczającego 0,1 kW/kg. To drugie oznacza, że przy maksymalnej dopuszczalnej mocy 11 kW jednoślad nie może ważyć mniej niż 110 kg.

Na tym jednak nie koniec uprawnień kategorii A1. Drugą grupą pojazdów (podobnie jak w przypadku posiadania kategorii B od minimum 3 lat) są motocykle trójkołowe. Jednak jest tu jedna znacząca różnica. Osoby z kategorią B mogą jeździć dowolnymi motocyklami trójkołowymi – nie ma ograniczenia wielkości silnika czy mocy. Natomiast dla kategorii A1 taki limit już występuje i jest to moc maksymalna wynosząca 15 kW, czyli 20 KM. To ważna różnica i dlatego należy pamiętać, że nie każdym motocyklem trójkołowym reklamowanym jako "pojazd na kategorię B" będą mogli jeździć posiadacze prawa jazdy kategorii A1.

Ostatnią grupą pojazdów, którymi można jeździć mając uprawnienia kategorii A1, są te podchodzące pod kategorię AM. Warto przy tym pamiętać, że jest tak też w przypadku jakiejkolwiek innej kategorii prawa jazdy – uprawnienia AM dostaje się "w pakiecie". Jakie są to pojazdy? Motorowery, czyli jednoślady z silnikami do 50 cm3. Jednak to wydaje się oczywiste, bo łapią się one przecież też w limit 125 cm3. Natomiast dodatkowo warto wymienić czterokołowce lekkie, czyli np. małe quady.

Zatem w praktyce osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii B od przynajmniej trzech lat, mają też wszystkie uprawnienia, które daje kategoria A1. Oznacza to, że ta druga opcja jest skierowana przede wszystkim do młodych, którzy chcą jeździć jednośladami wcześniej. Dokładniej chodzi głównie o osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, gdyż pełnoletni mogą już zdecydować się na kategorię A2, która daje szersze uprawnienia. Trzeba jednak pamiętać, że egzamin na prawo jazdy dla osoby, która nie ukończyła 18 lat, wymaga zgody rodzica lub opiekuna.

Elektryczny skuter NIU N-Series. Jazda nim to "niemal medytacja"