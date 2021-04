Większy odstęp od wyprzedzanego motocykla. Tego chcą posłowie

Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy, który zakłada zwiększenie minimalnej odległości od wyprzedzanego motocyklisty czy rowerzysty z 1 m do 1,5 m. Ma to poprawić bezpieczeństwo tych bardziej narażonych uczestników ruchu.

Posłowie chcą zwiększenia minimalnej odległości od wyprzedzanego motocykla do 1,5 m. Źródło: Getty Images , Fot: ideeone