Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne Akcesoria + 4 kask na motorkaskparamotocyklista Szymon Jasina wczoraj (16:39) Co to jest pinlock do kasku motocyklowego i jak go zamontować Spadająca temperatura i wysoka wilgotność jesienią dla motocyklistów oznaczają problem. I nie chodzi tu tylko o gorszą przyczepność, ale też o zaparowany wizjer w kasku. Na szczęście jest kilka sposobów, jak sobie z tym radzić, a jednym z nich jest montaż pinlocka. Share Kask z pinlockiem Źródło: Getty Images , Fot: Konstantin Tsevelev Problem parującej szybki w kasku integralnym lub szczękowym znany jest chyba wszystkim motocyklistom. Wystarczy, że zrobi się trochę chłodniej, a wilgoć z wydychanego powietrza zaczyna się skraplać na wizjerze i traci się widoczność. Podczas jazdy otwarte wywietrzniki mogą pomóc, ale wystarczy się zatrzymać na światłach, aby cały wizjer zaparował. W takiej sytuacji trzeba go uchylić, a przy niskich temperaturach nie należy to do miłych doświadczeń. Jednym z rozwiązań zapobiegających parowaniu jest pinlock. Jest to specjalna giętka wkładka montowana na szybkę kasku. Działa ona jak podwójna szyba, dzięki czemu tworzy izolację od niskiej temperatury na zewnątrz i w ten sposób zapobiega parowaniu. Czym jest pinlock do kasku motocyklowego? Derek Arnold to angielski wynalazca, ale (co w tym przypadku najważniejsze) też motocyklista, który jak każdy doświadczył problemu parującego wizjera w kasku. Ponad 20 lat temu wpadł na pomysł, jak go rozwiązać. Jak się okazało, inspiracja była na wyciągnięcie ręki. Arnold był na wyścigu motocyklowym w Holandii, gdzie zobaczył, że profesjonalni zawodnicy mają kaski, w których wizjery składają się z dwóch odizolowanych warstw i dzięki temu nie zaparowują. Jest to rozwiązanie podobne np. do gogli narciarskich, które też mogą składać się z dwóch oddzielnych szybek. Anglik postanowił wykorzystać ten sam efekt, ale w taki sposób, aby dało się to zrobić w już istniejących kaskach ze zwykłymi wizjerami. I tak wpadł na pomysł dodatkowej warstwy zakładanej na szybkę od wewnętrznej strony. Dziś pinlocki można kupić do różnych modeli wielu producentów kasków. Wizjery w nich mają specjalne zaczepy i wystarczy dokupić pinlock zaprojektowany do konkretnego modelu kasku (a raczej szybki, bo te czasem bywają uniwersalne). Jak działa pinlock? Pinlock wykonany jest z miękkiego, przezroczystego, organicznego tworzywa, które na krawędzi ma pasek silikonu służący za uszczelkę. Jest on umieszczany na wewnętrznej stronie wizjera i blokowany o dwa wystające zaczepy znajdujące się na wizjerze po jego bokach. Między pinlockiem a szybką w ten sposób znajduje się nieco powietrza, które dzięki silikonowej uszczelce nie ma dopływu z zewnątrz. Zatem uzyskuje się efekt podwójnej szyby, która zapewnia powietrzną warstwę izolacyjną. W efekcie wizjer może być zimny, ale powierzchnia pinlocka się nie ochładza, a dzięki temu nie skrapla się na niej woda z wydychanego powietrza i nie trzeba uchylać szybki, aby pozbyć się wilgoci. Getty Images Kask motocyklowy Źródło: Getty Images , Fot: Mark_KA Jak montuje się pinlock? Po zakupie pinlocka pozostaje go zamontować i choć jest to łatwe, to należy pamiętać o kilku szczegółach. Całość zaczyna się od odczepienia wizjera od kasku. Praktycznie w każdym modelu pozwalającym na montaż pinlocka szybka powinna mieć system łatwego odczepiania i montowania go z powrotem. Po zdjęciu wizjera należy go dokładnie wyczyścić (szczególnie od wewnętrznej strony, na której zamontowany ma być pinlock), używając do tego wody i miękkiej szmatki, aby go nie zarysować. Warto też umyć ręce, aby nie zatłuścić ani wizjera, ani pinlocka. Po otwarciu opakowania z pinlockiem należy określić, gdzie znajduje się jego góra, a gdzie dół, oraz sprawdzić, po której stronie jest silikonowa uszczelka, która ma stykać się z wizjerem kasku. Pinlock należy chwytać za krawędź (aby go nie pobrudzić), nie dotykając jego powierzchni ani silikonowego paska. Montaż rozpoczyna się od takiego chwycenia wizjera, aby dało się go nieco wyprostować – można np. jeden jego koniec przytrzymać kolanami. Nie należy się obawiać, że wizjer pęknie – jest on wykonany z wytrzymałego i elastycznego tworzywa. Następnie zahacza się pinlock o pierwszy z dwóch zaczepów (najwygodniej ten bliżej kolan, którymi trzyma się wizjer). Trzymając szybkę nieco wyprostowaną, należy umieścić pinlock w drugim zaczepie. Jeśli po puszczaniu wizjera pinlock wygnie się do wewnątrz, to można albo jeszcze raz wyprostować wizjer, albo dopchnąć pinlock do niego. Na koniec warto sprawdzić, czy pinlock dobrze przylega do szybki na całym jego obwodzie. Trzeba też pamiętać później przy czyszczeniu, że wkładka ta jest bardzo delikatna. Kolory pinlocka Pinlock może mieć dodatkową funkcję. W przypadku kasków z całkowicie przezroczystą (białą) szybką można ją nieco przyciemnić właśnie za sprawą wkładki zapobiegającej parowaniu. Dostępne są wersje przeciwsłoneczne – żółte czy przyciemnione. Rozwiązania podobne do pinlocka Pinlock to najskuteczniejszy i najwygodniejszy sposób na problem parowania wizjera w kasku motocyklowym, jednak są też inne rozwiązania. Jeśli nie chce się montować pinlocka lub po prostu wizjer kasku nie jest do tego przystosowany (nie posiada zaczepów), to zamiast tego można zastosować środek, którym spryskuje się od wnętrza szybkę. Dzięki niemu nie skrapla się tam woda. Jednak trzeba pamiętać, że nie jest to rozwiązanie permanentne i trzeba je powtarzać. Niektóre kaski mają też specjalną gumową wkładkę zaczepianą pod wizjerem od wewnętrznej strony, która kieruje wydychane powietrze do kanału wywietrznika. Minusem tego rozwiązania jest przede wszystkim jego średnia skuteczność, ale też możliwość poluzowania się wkładki, a nawet jej wypadnięcie.