Suzuki zapowiedziało odświeżonego nakeda GSX-S1000

Suzuki GSX-S1000 zadebiutowało w 2015 r., a dwa lata później przeszło modyfikacje obejmujące dostosowanie silnika do normy Euro 4, a przy okazji wzmocnienie go do 150 KM. Od tego czasu jednak model ten pozostał bez zmian. Teraz przyszedł czas na Euro 5, które jest dobrą okazją, aby mocniej odświeżyć tego mocnego nakeda.