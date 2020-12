Ducati prezentuje nową kamizelkę z poduszką powietrzną dla motocyklistów

Niedawno Ducati pokazało nową kolekcję ubrań motocyklowych – od strojów sportowych, po miejskie i turystyczne. Teraz przyszedł czas na nową kamizelkę Smart Jacket wyposażoną w poduszkę powietrzną . Jest to tak naprawdę Dainese D-air Smart Jacket sygnowane logo Ducati i o kolorystyce pasującej do innych ubrań sprzedawanych pod szyldem włoskiego producenta motocykli.

Bez wątpienia kamizelka jest praktycznym rozwiązaniem dzięki swojej uniwersalności. Nie jest co cała kurtka, a jedynie dodatkowy element, który łatwo założyć i zdjąć. Co więcej, kamizelka Ducati Smart Jacket jest lekka i składa się do niedużych rozmiarów, więc można ją schować do torby lub plecaka. Jej zaletą jest to, że można ją założyć zarówno na kurtkę, jak i pod nią, w zależności od preferencji i posiadanego stroju.