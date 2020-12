Ducati Multistrada V4 z opcjonalnym wydechem i tłumikiem Akrapovic

Ducati Multistrada V4 to (jak sama nazwa wskazuje) najbardziej uniwersalny motocykl włoskiej marki. Ma on łączyć cechy motocykla turystycznego , enduro, ale też sportowego, a nawet ma się sprawdzić podczas jazdy w mieście. Nafaszerowany jest nowoczesnymi rozwiązaniami, w tym elektroniką sterującą m.in. pracą zawieszenia. Teraz w ofercie pojawiły się też dwa dodatki, które wydają się być bardzo klasyczne, ale zarazem wykorzystują nowoczesne rozwiązania i materiały.

Klasyczne, bo opcjonalny układ wydechowy to coś, co od lat montują motocykliści niezależnie od rodzaju maszyny, na jakiej jeżdżą. W przypadku Ducati Multistrady V4 są to dwa opcjonalne elementy przygotowane we współpracy z firmą Akrapovic, które można kupić w salonie włoskiej marki. Pierwszym z nich jest wyścigowy wydech wykonany ze stali nierdzewnej, natomiast drugi to nowy tłumik z zakończeniem z włókna węglowego i obudową z tytanu.