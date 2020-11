Ducati Multistrada V4 zaprezentowane. Ma nowy silnik i nowoczesne dodatki

Ducati Multistrada od lat (zgodnie ze swoją nazwą) jest motocyklem turystycznym, który ma się sprawdzić równie dobrze na prostych i równych autostradach, co na krętych szutrowych górskich drogach. To właśnie wielozadaniowość stoi za sukcesem tego motocykla . Teraz lista jego zalet ma się wydłużyć.

Oczywiście najbardziej znaczącą nowością jest czterocylindrowy widlasty silnik, który zajmie miejsce dwucylindrowego. Co ciekawe, nowa jednostka napędowa ma nieco mniejszą pojemność, która wynosi 1158 cm3 i mimo dwa razy większej liczby cylindrów jest lżejsza (waży 66,7 kg). Jest też mocniejsza – V4 Granturismo generuje maksymalną moc 170 KM przy 10 500 obr./min i maksymalny moment obrotowy 125 Nm przy 8750 obr./min. Ducati chwali się jeszcze jedną zaletą nowego silnika – wyjątkowo rzadko wymaga on wizyt w serwisie. Interwały wymiany oleju określono na 15 tys. km, a dokładniejsze przeglądy wymagane są co 60 tys. km.