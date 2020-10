Ducati pokazało silnik V4 Granturismo. Będzie napędzał nową Multistradę

Twórcy mówią o zupełnie nowej erze w historii Ducati. Zaprezentowana jednostka jest nieco lżejsza (o 1,2 kg) niż poprzednia, dwucylindrowa Testastretta. Jest też bardziej kompaktowa, choć o 20 mm szersza. Pojemność to 1158 cm3, z których generowane jest 170 KM (przy 10,5 tys. obr./min) i 125 Nm momentu obrotowego (przy 8750 obr./min).

Jednostka jest zainspirowana konstrukcją Desmosedici Stradale, ale jak przyznają inżynierowie, to zupełnie inny silnik ze zmienioną osobowością. Skupiono się – co nie dziwi – na przygodach offroadowych, dlatego też skrócono pierwszy bieg. Włosi poradzili sobie też z temperaturą. Na postoju, przy jałowym biegu, tylny rząd cylindrów jest deaktywowany. Nowa konstrukcja rozrządu ma wymagać serwisu zaledwie co 60 tys. km.