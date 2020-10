Ducati Multistrada V4 to pierwszy produkcyjny motocykl z aktywnym tempomatem

Systemy wsparcia kierowcy wykorzystywane dotychczas w samochodach zaczynają wkraczać również do świata motocykli. Przykładem jest Ducati V4 Multistrada - pierwszy produkcyjny jednoślad z dwoma radarami - przednim odpowiedzialnym za funkcjonowanie aktywnego tempomatu oraz tylnym koordynującym działanie systemu BSD (Blind Spot Detection).

Pierwsze rozwiązanie określane w skrócie jako ACC (Adaptive Cruise Control) sprawdzi się głównie w dłuższych trasach, a w szczególności na autostradach. Pozwala automatycznie utrzymywać właściwą prędkość i dystans do poprzedzającego pojazdu w zakresie 30-160 km/h.

Oprogramowanie sterujące działaniem ACC zostało skalibrowane w taki sposób, by odpowiadało specyfice jazdy motocyklem. Oznacza to, że zarówno zwalnianie, jak i przyspieszanie będzie odbywać się łagodnie i płynnie tak, by jeździec ani przez chwilę nie tracił panowania nad pojazdem.