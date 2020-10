Ducati Monster – cena, informacje, dane techniczne

Ducati Monster to model, który jest na rynku od 2013 r. i od tego czasu zdobył sobie wielu zwolenników. Robi to nie tylko za sprawą osiągów, ale też wyglądu. Najbardziej charakterystyczną cechą tego nakeda jest kratownicowa rama i całkowity brak owiewek. To tworzy obraz prawdziwie gołej maszyny bez zbędnych dodatków, ale przy tym jest pokazem sztuki inżynieryjnej.