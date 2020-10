Ducati Performance przygotowało zestaw dodatków do Diavela 1260

Ducati Diavel 1260 to połączenie mocnego nakeda z muskularnym cruiserem. Za napęd tego modelu odpowiada dwucylindrowy silnik o pojemności 1262 cm3, który generuje 159 KM i 129 Nm. Wartości te, a tym bardziej ich przebieg w zależności od obrotów silnika poprawić może nowy układ wydechowy Ducati Performance. Jest to cały zestaw, który z jednej strony lepiej wygląda, a z drugiej wpływa pozytywnie na osiągi. Jest on wykonany ze stali, a jego zakończenie z aluminium.