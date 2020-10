Ducati Diavel – cena, informacje, dane techniczne

Jednak w praktyce nie ma to większego znaczenia, a tym, co głównie odróżnia XDiavela od Diavela 1260 jest pozycja, w jakiej się siedzi. W przypadku tego pierwszego nogi trzyma się z przodu, co upodabnia jazdę tym motocyklem do tej znanej z cruiserów. Jednak zwolennicy bardziej sportowej pozycji z nogami przesuniętymi do tyłu mogą zdecydować się na Diavela 1260. Już samo to pokazuje, że jest motocykl, który może trafić w gusta zwolenników bardziej sportowych interpretacji cruiserów (jak Harley-Davidson V-Rod), ale też power nakedów.