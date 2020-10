Ducati Scrabler 1100 Dark PRO – bazowy model dołącza do rodziny 1100

Ducati Scrambler 1100 Dark PRO dostępny jest w malowaniu nazwanym Dark Stealth i jak tłumaczą Włosi – wersja ta ma być dobrym punktem startowym do personalizacji i modyfikacji motocykla. Tradycyjnie dla modelu Scrambler to właśnie styl jest tym, co jest najważniejsze. Odmiana Dark wyróżnia się czarnym matowym lakierem i elementami z anodowanego aluminium. Do tego posiada klasycznie wyglądające okrągłe lusterka zamiast tych znanych z pozostałych modeli 1100 PRO.