Ducati Streetfighter V4 po zmianach spełni Euro 5 i otrzyma nowy kolor

Ducati Streetfighter V4 to bezkompromisowy motocykl. W skrócie jest to sportowy model Panigale V4 z minimalnie mniejszą mocą I bez owiewek. Streetfighter V4 napędzany jest czterocylindrowym widlastym silnikiem o pojemności 1103 cm3, który generuje 208 KM. Po zmianach dostosowujących tę jednostkę do nowej normy emisji spalin Euro 5 maksymalna moc dostarczana jest przy okrągłych 13 000 obr./min, czyli o 250 obr./min wyżej niż przed modyfikacjami. Za to maksymalny moment obrotowy 123 Nm produkowany jest przy 9500 obr./min – aż o 2000 obr./min wcześniej niż w wersji Euro 4.