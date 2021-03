Rękawice motocyklowe będą obowiązkowe w Hiszpanii. To nie pierwszy taki kraj

Jakie są najważniejsze elementy stroju motocyklowego? Bez wątpienia numerem jeden jest kask i chyba mało kto w Polsce nie wyobraża sobie jazdę bez niego. Często na drugim miejscu wymienia się rękawice. Z jednej strony mogą one być niedrogie, a z drugiej są kluczowe w kwestii bezpieczeństwa, gdyż niemal każdy wypadek kończy się upadkiem, a ten odruchową próbą podparcia się dłońmi. Choć nie zagraża to życiu tak jak uraz głowy, to o obtarcie dłoni bardzo łatwo. Taka kontuzja jest natomiast bolesna i może nie tylko uniemożliwić jazdę do czasu wyleczenia, ale też oznaczać np. przymusową przerwę od pracy.