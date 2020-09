Jakie rękawice motocyklowe wybrać?

Kask to jedyny element stroju motocyklowego , który jest wymagany przepisami. Jednak drugim najważniejszym (choć już nieobowiązkowym) są rękawice. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszym jest bezpieczeństwo. Nawet przy małej wywrotce jest bardzo prawdopodobne, że odruchowo się podeprzecie dłońmi, a w takiej sytuacji nietrudno sobie je obetrzeć. Natomiast już przy 50 km/h może się to skończyć poważną kontuzją. Dlatego nawet podstawowe rękawice motocyklowe uchronią dłonie w takiej sytuacji.

Drugim aspektem jest ochrona przed wiatrem . Podczas jazdy to właśnie dłonie są najbardziej wystawione jego działanie. Jasne, jeśli mamy 30 stopni Celsjusza i jeździmy po mieście, to raczej dłonie nam nie zmarzną, ale już większa prędkość to zmieni. Jeszcze gorzej będzie wiosną czy jesienią. Wtedy nawet spokojna jazda w terenie zabudowanym da dłoniom w kość.

Oczywiście odpowiedź brzmi – im lepsze tym... lepiej. Do produkcji rękawic mogą być wykorzystywane różne egzotyczne materiały. Np. skóra z kangura będzie bardziej wytrzymała niż bydlęca, a wzmocnienia z kevlaru w kluczowych miejscach to bardzo dobry pomysł. Do tego np. stosuje się wytrzymalszy materiał na powierzchniach, które w razie upadku będą tarły o asfalt i pozwolą się po nim ślizgać, ścierając się w niewielkim stopniu. To ma dwie zalety – przy dużej prędkości rękawice się nie przetrą, a przy mniejszej pozostaną na nich tylko małe ślady i będzie ich można używać dalej bez problemu.