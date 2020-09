Jak smarować łańcuch motocyklowy? Nie można o tym zapominać

Obok tankowania najczęściej wykonywaną czynnością przy motocyklu powinno być smarowanie jego łańcucha. Co jakiś czas warto też go wyczyścić. Czynności te wykonywane regularnie zdecydowanie wydłużą życie łańcucha motocyklowego.

Przeniesieniu napędu w motocyklach może być realizowane przez łańcuch, pasek czy wał. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest to pierwsze. Jednak zarazem wymaga ono najwięcej uwagi ze strony właściciela jednośladu. Przede wszystkim łańcuch należy regularnie smarować. Dlaczego?

Gdy na łańcuchu nie ma smaru, to w takiej sytuacji ma on bezpośredni kontakt z zębatkami, a więc metal trze o metal i zarówno sam łańcuch, jak i zębatki ulegają szybszemu zużyciu. To natomiast będzie oznaczało potrzebę wcześniejszej wymiany i poniesienia dużo większego wydatku niż na smar.

Czym smarować łańcuch w motocyklu?

W sklepach z akcesoriami motocyklowymi, ale też samochodowymi bez problemu powinno się udać kupić smar do łańcuchów motocyklowych. Swoje produkty oferuje wiele firm, więc jest w czym wybierać. W przypadku dużych uznanych producentów można bez obaw wybierać dowolny smar – każdy z nich na pewno się sprawdzi. Najczęściej smary motocyklowe sprzedawane są w sprayu, co ułatwia nanoszenie ich na łańcuch.

Samo smarowanie łańcucha powinno być wykonywane co kilkaset kilometrów. Dlatego warto regularnie kontrolować stan tego elementu i jeśli widać, że jest on suchy, to należy od razu iść po smar.

Jak smarować łańcuch w motocyklu?

Przed użyciem smaru warto rozłożyć pod łańcuchem jakieś szmaty, papier lub karton, gdyż część smaru na pewno wyląduje na podłożu, a jeśli smarowania dokonuje się w garażu, to lepiej się tak zabezpieczyć, niż później myć podłogę. Następnie, jeśli motocykl posiada centralną stopkę, to najlepiej go na niej postawić. Alternatywą jest podniesienie jednośladu na rolkach (jeśli ma je zamontowane). Najwięcej pracy będą mieli ci, którzy nie mogą skorzystać z żadnego z tych udogodnień.

Następnie można zacząć natryskiwanie smaru na łańcuch. Warto pamiętać, aby spryskać go całego – zarówno na środku, gdzie styka się z zębatką, jak i po bokach, gdyż w ten sposób smar spłynie w każdą szczelinę. Jedną z metod jest nanoszenie smaru w okolicy tylnej zębatki, a następnie obracanie koła i przesuwanie w ten sposób łańcucha. Tutaj pojawia się utrudnienie przy motocyklach, w których nie ma centralnej stopki unoszącej tylne koło. W ich przypadku trzeba przepychać jednoślad po nasmarowaniu każdego fragmentu łańcucha.

Takie obracanie koła pozwala też na bardziej równomierne rozprowadzenie smaru, który powinien stworzyć widoczną warstwę. Widać ją nawet w przypadku przeźroczystych smarów.

Wyczyść motocykl

Podczas natryskiwaniu smaru na łańcuch praktycznie nie sposób nie pobrudzić przy tym tylnej felgi czy nawet opony. Oczywiście można je wcześniej przykryć szmatką, ale jeśli się tego nie zrobi, to warto od razu wyczyścić elementy motocykla pobrudzone smarem. W końcu schludny wygląd też się liczy.

Getty Images Czyszczenie łańcucha motocyklowego (Getty Images)

Czyszczenie łańcucha motocyklowego

Co kilka smarowań łańcucha warto też go wyczyścić. Zajmuje to sporo czasu, ale szczególnie, gdy jest do niego poprzyklejane dużo drobin piasku, wyczyszczenie go też pozytywnie wpłynie na jego żywotność. Tutaj też przychodzą z pomocą specjalistyczne sklepy, które oferują specjalne środki do czyszczenia łańcuchów motocyklowych. Alternatywą jest użycie nafty. Należy natomiast unikać rozpuszczalników.

Do czyszczenia łańcucha można użyć pędzelka ze sztywnym włosiem lub np. szczoteczki do zębów. Podobnie jak w przypadku smarowania – warto położyć coś pod motocykl, a po całej operacji należy umyć tyle koło, na którym mógł się znaleźć środek czyszczący. Następnie trzeba poczekać, aż łańcuch wyschnie i dopiero potem zabrać się za smarowanie.