Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne wymiana opon + 2 motocyklserwis Szymon Jasina 9 godzin temu Jakie opony kupić do motocykla i jak wygląda ich wymiana Wymiana opon w motocyklu wygląda inaczej niż w przypadku samochodu. Z jednej strony gumy wytrzymują mniej, z drugiej sama operacja założenia nowych jest nieco bardziej skomplikowana. Jednak dla motocyklisty najważniejsze jest to, co następuje później, czyli pierwsze kilometry pokonane na nowym ogumieniu. Zobacz, na co należy zwrócić uwagę kupując, wymieniając, a później korzystając z nowych opon. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Wymiana opon w motocyklu jest bardziej skomplikowana niż w samochodzie. (Getty Images, Fot: Georgiy Datsenko , EyeEm) Kiedy opony motocyklowe nadają się do wymiany? Opony motocyklowe wykonane są z innych mieszanek gumy niż te samochodowe. Zapewniają one lepszą przyczepność i szybciej się nagrzewają. Jednak z drugiej strony szybciej się zużywają. Oczywiście wiele zależy od stylu jazdy i osiągów maszyny – oczywistym jest, że agresywna jazda znacząco przyspieszy ścieranie się gumy – jednak ogólnie można przyjąć, że opony motocyklowe zużyją się po mniejszym dystansie niż w przypadku samochodu. Z drugiej strony nie brakuje też osób, które z jednośladów korzystają tak rzadko, że gumy się po prostu zestarzeją. Dlatego warto co pewien czas skontrolować stan opon – głębokość bieżnika i wygląd gumy. Co do tego pierwszego, to zgodnie z przepisami minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm, ale to ostateczność. Warto już wcześniej zainteresować zakupem nowych opon. Natomiast o zestarzeniu się gumy świadczą małe pęknięcia widoczne na jej powierzchni. Dlatego nawet jeśli jeździ się spokojnie i pokonuje niewiele kilometrów w sezonie, to po kilku latach może się okazać, że mimo głębokiego bieżnika opona nadaje się do wymiany – stara guma nie będzie trzymać się tak dobrze asfaltu. Jakie opony motocyklowe kupić? Wymieniając opony, oczywiście trzeba kupić ogumienie w takim samym rozmiarze. Do tego dochodzą takie parametry jak nośność czy prędkość maksymalna. Warto zatem przed zakupem upewnić się, sprawdzając te wszystkie informacje na oponach, które są na motocyklu lub (w razie wątpliwości) zajrzeć do instrukcji obsługi albo internetu. Warto wiedzieć, że są rozmiary szczególnie popularne – np. standardem dla znacznej części motocykli jest 120/70 ZR17 z przodu i 180/55 ZR17 z tyłu. Jednak z drugiej strony duża liczba różnych rodzajów jednośladów oznacza też sporą liczbę bardzo nietypowych rozmiarów opon. Szczególnie w przypadku popularnych rozmiarów, stosowanych w różnego rodzaju motocyklach, dostępne są różne typy opon. Warto więc dobrać pasujące do charakteru jazdy i jednośladu. Dla przykładu opony szosowo-turystyczne będą nieco mniej przyczepne niż sportowe, ale za to będą się wolniej zużywać. Przy zakupie nowego ogumienia warto też zwrócić uwagę na oznaczenie wskazujące datę produkcji. Na oponie widnieje rok i tydzień roku, w którym ona powstała. Często informację tę podają również sklepy internetowe i nierzadko roczne opony mogą mieć nieco lepszą cenę. Choć odpowiednio przechowywane w magazynie ogumienie nie powinno się znacząco zestarzeć (nie tak jak w motocyklu parkowanym na zewnątrz), to jednak wiek nie pozostaje zupełnie bez znaczenia. Zatem jeśli pokonuje się wiele kilometrów albo sportową jazdą szybko zużywa opony, to można nieco zaoszczędzić, bo i tak gumy nie zdążą się zestarzeć przed kolejną wymianą. Z drugiej strony jeśli ktoś jeździ mało i spokojnie, to lepiej zapłacić nieco więcej i mieć opony o rok młodsze, dzięki czemu wystarczą na dłużej. Wymiana opon Opony można kupić samemu, ale też każdy punkt zajmujący się ich wymianą może tu służyć pomocą. Najczęściej będzie to nieco droższe, ale nie trzeba się wtedy przejmować dobraniem ogumienia i sprawdzaniem jego parametrów. Do tego, jeśli ktoś nie chce zawracać sobie głowy czytaniem o konkretnych modelach opon, specjaliści od nich pomogą coś dobrać. Warto przy tym pamiętać, że wymiana opon w motocyklu wygląda inaczej niż w samochodzie. Co tu dużo mówić – jest bardziej skomplikowana. Choć koła są tylko dwa, to ich zdjęcie i założenie wymaga więcej pracy. Dlatego też trzeba się udać do zakładu, który zajmuje się też motocyklami, albo nawet wymienia opony tylko w nich. Trzeba pamiętać, że więcej pracy oznacza też wyższy o kilkadziesiąt procent koszt niż w przypadku samochodu. Z drugiej strony w motocyklu opony wymienia się rzadziej, bo przecież nie trzeba zakładać "zimówek". Podczas wymiany opon w motocyklu demontowane są zaciski z hamulców, a z tyłu też przeniesienie napędu (np. łańcuch). Oznacza to daleko większą ingerencję niż w przypadku samochodu. Dlatego trzeba pamiętać, aby zaraz po wymianie opon przy niskiej prędkości sprawdzić, czy ponownie założone hamulce "łapią" jak wcześniej. W końcu nawet w najlepszym serwisie może coś pójść nie tak. Drugą kwestią jest to, że dla ułatwienia nałożenia na felgę opony są smarowane. W efekcie zaraz po wymianie, przy ostrym ruszeniu, mogą się one na tej feldze przesunąć. Aby tego uniknąć, najlepiej pierwszego dnia przyspieszać nieco spokojniej. Pierwsze kilkaset kilometrów Najważniejsze jednak jest później. Nowe opony nie zapewniają maksymalnej przyczepności, dlatego po założeniu nowych gum dobrze jest jeździć spokojniej. Nowe opony mogą być pokrywane środkiem ułatwiającym wyjecie ich z form przy produkcji. Dziś producenci ogumienia coraz częściej nie stosują już takiej metody, ale nawet w takich przypadkach zalecają spokojniejszą jazdę przynajmniej przez pierwsze 100 km. Przy takim docieraniu opon (które może zająć nawet 200-300 km) warto pamiętać, aby robić to nie tylko podczas jazdy na wprost, ale po rozgrzaniu się ogumienia zacząć coraz mocniej pochylać się w zakrętach.