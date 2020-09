Jak wybrać pierwszy motocykl? Pojemność nie jest najważniejsza

Zdałeś egzamin na motocyklowe prawo jazdy, odłożyłeś trochę pieniędzy i stajesz przed wyborem swojej pierwszej maszyny. Na co się zdecydować? Najczęściej usłyszysz radę, by ograniczać się z pojemnością silnika i jego mocą. Jednak są jeszcze ważniejsze kwestie. Zobaczy, jak nie popełnić błędu przy zakupie pierwszego motocykla.

"Na początek coś wolniejszego"

To najczęstsza rada, jaką słyszą początkujący motocykliści. I jest w niej sporo prawdy, ale dużo ważniejsze jest twoje podejście do jazdy. Jeśli zrobiłeś prawo jazdy kategorii A1 lub A2, to musisz liczyć się z ograniczeniami, jeśli chodzi o wybór motocykla i jego osiągi. Jednak w przypadku kategorii A możesz od razu wsiąść na dowolną maszynę. I faktycznie, w tym przypadku topowy supersport jest kiepskim pomysłem na początek. Jego agresywna charakterystyka nie sprzyja spokojnemu wczuciu się w jazdę jednośladem.

Z drugiej strony warto pamiętać, że wszystko zależy od twojego podejścia. Jeśli wiesz, że trudno będzie ci się powstrzymać od tego, aby za każdym razem odkręcać manetkę do końca, to zdecyduj się na coś słabszego. Jednak jeśli podchodzisz do tematu z głową i nie masz zamiaru po roku wymieniać motocykla, to można nieco rozszerzyć zakres poszukiwań. Często mówi się, że 500 cm3 to dobra pojemność na start. I jest w tym sporo prawdy, jednak podchodząc do jazdy racjonalnie, można zdecydować się na mocniejszą maszynę, która zostanie z tobą na kilka lat i nie będziesz po roku czuł potrzeby zakupu "czegoś lepszego".

Zwinność i lekkość są dużo ważniejsze

Nie oszukujmy się – nieodpowiedzialną jazdą można sobie zrobić krzywdę nie tylko na 100-konnym motocyklu, ale też na o połowę słabszej maszynie. Już takie modele są przecież bardzo szybkie i spod świateł ruszą dynamiczniej od zdecydowanej większości samochodów. Natomiast ważne jest to, abyś to ty panował nad motocyklem, a nie na odwrót. Dlatego dużo ważniejsze, aby na początek wybrać model, którym jazda będzie łatwa. Co to oznacza?

Dobre będą wszelkie motocykle zaprojektowane do jazdy po mieście. Są one stosunkowo lekkie (na ogół ważą do 200 kg), zwrotne, mają niski środek ciężkości. W ten sposób zdobędziesz doświadczenie i unikniesz np. parkingowych wywrotek. Jakich motocykli unikać na początek? Wysokie modele turystyczne czy ważące ponad 300 kg cruisery dla niedoświadczonego motocyklisty nie są dobrym pomysłem. Nawet nieco mocniejszym motocyklem można jeździć spokojnie, ale wielkiej i ciężkiej maszyny nagle nie odchudzisz.

Zakup motocykla to jedno

Jednak najważniejszy przy zakupie pierwszego motocykla wcale nie jest wybór odpowiedniego modelu. W końcu każdy ma inne potrzeby i każdemu podoba się co innego. Nie brakuje osób, dla których 125 czy 250 cm3 będzie wystarczającym wyborem. Jednak każdy musi pamiętać o bezpieczeństwie, a co za tym idzie – o odpowiednim ubraniu, a to kosztuje i trzeba je uwzględnić w swoim budżecie.

Jedynym obowiązkowym elementem stroju motocyklisty jest kask, nie należy jednak na tym kończyć. Nawet drobna wywrotka (o którą nietrudno, gdy zaczyna się jeździć), może zakończyć się bolesną i poważną kontuzją. Dlatego należy zacząć od ubrania motocyklowego. Wielu początkujących motocyklistów patrzy na swój budżet i od razu szuka motocykla za całą kwotę, jaką mają odłożoną. To chyba największy błąd, jaki popełnia się przy zakupie pierwszej maszyny.

Najpierw należy się wyposażyć w ubranie – nie tylko kask, ale też kurtkę, rękawice, spodnie i buty. Następnie dopiero zobaczyć, ile zostało i za tę kwotę można szukać motocykla. Zasada "dokupię później" jest zgubna, bo to właśnie początkujący ma większą szansę na prosty błąd i wypadek. Do tego dobrej klasy ubranie czy kask to nie tylko większe bezpieczeństwo, ale też wyższy komfort podczas jazdy. Co więcej – wystarczy na lata. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to poszukaj używanej kurtki czy spodni. A najlepiej - kup je jeszcze przed nabyciem motocykla.

Podsumowując – kiedy zdasz już egzamin na prawo jazdy kategorii A, zacznij od zakupu ubrania, następnie wybierz lekki i łatwy w prowadzeniu motocykl, i miej ograniczone zaufanie do swoich umiejętności. W ten sposób przygodę z motocyklami zaczniesz bezpiecznie i bez niepotrzebnych problemów, które mogą cię zrazić do jazdy.