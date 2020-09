WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne pasażer + 2 jazda na motocyklumotocykl Szymon Jasina wczoraj (10:53) Jak jeździć z pasażerem na motocyklu? Trzeba znać kilka zasad Pary jeżdżące razem na motocyklu nie należą do rzadkości, ale też chyba każdy motocyklista wiele razy słyszał "przewieziesz mnie?". Większość maszyn jest dwuosobowa, więc nic nie stoi na przeszkodzie. Jednak jazda we dwoje trochę różni się od przemieszczania się solo. Oto co trzeba przed nią wiedzieć. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Jazda na motocyklu we dwoje wymaga chwili przyzwyczajenia (Getty Images, Fot: Jupiterimages) Porozmawiaj z pasażerem Szczególnie jeśli dla pasażerki lub pasażera będzie to pierwsza jazda na motocyklu, to wytłumacz podstawowe zasady. Dzięki temu będzie bezpieczniej i obędzie się bez niespodzianek. Najważniejsze jest to, aby pasażer nie balansował podczas jazdy. To część prowadzenia motocykla, a tę powinien zostawić tobie. W przeciwnym razie może łatwo doprowadzić do wywrotki - szczególnie jeśli waży podobnie lub nawet jest cięższy od kierowcy. Ważne jest też, aby osoba siedząca z tyłu się przytrzymała. Wiele motocykli ma do tego specjalny uchwyt, ale widok pasażerek obejmujących w pasie kierowców nie jest spowodowany tylko chęcią przytulenia się – tak jest po prostu wygodniej i bezpieczniej. Jest to szczególnie ważne przy dynamicznej jeździe. Trzymanie się kierowcy ułatwia kopiowanie naturalnych ruchów na motocyklu. Przy czym należy pamiętać, że w takiej sytuacji pasażerka nie może utrudniać ruchów kierowcy, więc np. chwytanie za rękę odpada. Warto też ostrzec pasażera, że czasem, może się zdarzyć uderzenie kaskiem w kask i nie należy się tym zbytnio przejmować. Przygotowanie motocykla do jazdy we dwoje Dobrze jest zadbać o zwiększenie ciśnienia w oponach- szczególnie jeśli planujecie dłuższy wyjazd, a nie tylko kilkuminutową przejażdżkę. W przypadku motocykla pasażer oznacza znaczne procentowe zwiększenie masy i dlatego dobrym pomysłem jest podpompowanie kół. Każdy motocykl ma podane wartości ciśnienia w oponach dla jednej lub dwóch osób. W niektórych motocyklach można też zmienić ustawienia zawieszenia. Pamiętaj też o rozłożeniu podnóżków – osoby, które pierwszy raz wsiadają na motocykl, mogą same o tym nie wiedzieć. Jeśli w twoim motocyklu łatwo dotknąć gorącego silnika czy wydechu, to ostrzeż o tym pasażera. Wsiadanie i zsiadanie z motocykla Pasażer czy pasażerka muszą wiedzieć, że to kierowca decyduje o tym, kiedy oni mogą bezpiecznie wsiadać lub zsiadać z maszyny. Taka parkingowa wywrotka może się skończyć bardzo niemiło. Zatem trzeba pamiętać, że druga osoba na motocykl wsiada dopiero po tym, jak kierowca już się na nim znajduje i stabilnie stoi. Tak samo jest w drugą stronę – nie należy się spieszyć, motocyklista najpierw musi się zatrzymać i pewnie postawić nogi na ziemi, dopiero wtedy pasażer może zsiąść. Najlepiej po prostu za każdym razem informować się o tym, kiedy może już to zrobić. Ważne jest też, żeby pasażer nie zsiadał niespodziewanie i np. nie próbował tego robić, gdy stoicie na światłach. Ubrania Ubrania motocyklowe to długi i bardzo ważny temat, który dotyczy również pasażerów. Oczywiście trudno wymagać, aby osoba chcąca odbyć krótką przejażdżkę posiadała pełną zbroję, ale pewne zasady trzeba zachować za każdym razem. Podstawą oczywiście jest kask, który zarówno dla kierowcy, jak i pasażera jest jedynym elementem ubioru wymaganym przepisami. Jednak warto też możliwe zadbać o inne części garderoby. Od wiatru na motocyklu będzie chłodniej, więc kurtka jest tu podstawą. Dobrym wyborem będzie skórzana – nie tylko dobrze wygląda i kojarzy się z jazdą na motocyklu, ale też w razie niebezpiecznej sytuacji jest wytrzymalsza. Lepsze buty i grubsze spodnie też są dobrym pomysłem. Oczywiście jeśli macie zamiar często jeździć razem i pokonywać dłuższe trasy, to wtedy już należy zainwestować w prawdziwe ubranie motocyklowe z odpowiednimi ochraniaczami. Bezpieczeństwo to podstawa i nie należy na nim oszczędzać. Pasażer też musi być trzeźwy Trzeba pamiętać, że w przypadku jednośladów nie tylko kierowca musi być trzeźwy, ale również pasażer. Zatem podwiezienie kumpla po imprezie czy podział "ja prowadzę, ty pijesz" odpadają. W takim wypadku policjant może ukarać motocyklistę mandatem w wysokości 150 zł. Jedynym wyjątkiem są motocykle z wózkiem bocznym, w którym może podróżować osoba nietrzeźwa. Jazda z pasażerem Jazda we dwoje na motocyklu jest świetnym doświadczeniem, ale kierowca musi pamiętać, że teraz pojazd jest cięższy, a także ma inny rozkład masy (środek ciężkości się przesunął). To wszystko wpływa na prowadzenie się maszyny. Dlatego, jeśli nie jeździcie razem na co dzień, warto stopniowo się do tego przyzwyczajać. Ty jako motocyklista musisz wyczuć, jak maszyna przyspiesza, jak hamuje. To samo dotyczy osoby siedzącej za tobą, szczególnie jeśli to jej pierwsza jazda na motocyklu. Gdy od razu ruszysz ostro i pasażer czy pasażerka się przestraszy, to może się na długo zrazić do jazdy. Dlatego dawkuj emocje. W ten sposób zapewnisz też, że osoba za tobą będzie siedziała spokojnie, a nie zacznie nerwowo reagować. Więc jeśli to wasza pierwsza wspólna jazda (i szczególnie, gdy ty rzadko jeździsz z pasażerem), to daj sobie czas na spokojne wyczucie motocykla.