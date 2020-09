Obowiązkowe wyposażenie motocykla. Zobacz listę

Wielu motocyklistów chce, aby ich maszyny wyglądały wyjątkowo. Należy jednak pamiętać, że przepisy ograniczają modyfikacje. Każdy motocykl musi mieć określone obowiązkowe wyposażenie i jego brak może skończyć się mandatem, a nawet zakazem jazdy do czasu "naprawy". Oto, o czym trzeba pamiętać.

Fanów modyfikacji i customów nie brakuje, wiele projektów wprowadza całkiem poważne zmiany w wyglądzie motocykli. Doświadczeni twórcy wiedzą, jakie wyposażenie jest wymagane prawem i co musi zostać na motocyklu. Warto znać listę obowiązkowych elementów, aby później nie mieć niemiłej niespodzianki – szczególnie jeśli zmian dokonuje się samemu.

Podstawą prawną w tym przypadku jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Można w nim przeczytać, jakie elementy są wymagane od pojazdów poruszających się po drogach – w tym motocykli. Wyposażenie to może być sprawdzane nie tylko przez policję w razie kontroli, ale też podczas obowiązkowych badań technicznych pojazdu.

Każdy motocykl powinien mieć prędkościomierz i drogomierz, czyli licznik kilometrów. Obrotomierz nie jest wymagany, więc osoby celujące w wygląd retro mogą się ograniczyć do jednego zegara. Co ważne – musi się on znajdować w polu widzenia kierowcy. Każdy motocykl musi też posiadać sygnał dźwiękowy, czyli tzw. klakson. Choć raczej trudno sobie wyobrazić kontrolę jego głośności, to zgodnie z prawem musi on wydawać dźwięk o przynajmniej 87 dB zmierzonych w odległości 3 m.

Częstym elementem wymienianym w motocyklach są lusterka. Warto zadbać, aby te nowe zapewniały dobrą widoczność, ale podstawą jest to, aby w ogóle były. Co prawda podstawowym wymogiem jest jedno lusterko, znajdujące się z lewej strony, ale tutaj trzeba pamiętać, że w przypadku motocykli, których prędkość maksymalna wynosi ponad 100 km/h, wymagane jest też drugie lusterko – z prawej strony. Dlatego nawet w przypadku szybszych historycznych maszyn, muszą one mieć oba lusterka.

Kolejną popularną modyfikacją jest zmienianie błotników. I tu trzeba pamiętać, że motocykl poruszający się po drogach publicznych, nie może być ich pozbawiony. Co więcej, błotniki te muszą mieć przynajmniej szerokość opony. W momencie projektowania własnego błotnika warto się dokładniej zapoznać z przepisami, które definiują jego wielkość i umiejscowienie. Choć wygląd bezbłotnikowych customów może być ciekawy, to taki motocykl nie będzie spełniał przepisów.

Skoro już mowa o kołach, to oczywistym jest, że muszą one posiadać opony pneumatyczne (czyli pompowane). Ich parametry muszą odpowiadać parametrom motocykla, a chodzi tu o nośność i maksymalną prędkość dopuszczalną dla danego modelu opony. Ważne są też parametry eksploatacyjne, które również policja może sprawdzić podczas kontroli, czyli ciśnienie i minimalna głębokość bieżnika, która wynosi 1,6 mm (choć warto wymieniać ogumienie już wcześniej).

Natomiast chyba jedną z najczęstszych (ale też najprostszych) modyfikacji motocykli jest wymiana wydechu. Oczywiście chodzi o to, aby dźwięk silnika był głośniejszy i brzmiał lepiej. Jednak maksymalny poziom dźwięku jest określony przepisami. Dla motorowerów jest to 90 dB, dla motocykli z silnikami do 125 cm3 limit wynosi 94 dB, a dla większych 96 dB.

Motocykl musi mieć też dwa niezależne hamulce. Jeden z nich musi działać przynajmniej na przednie koło, a drugi przynajmniej na tyle. W praktyce prawie zawsze są to po prostu dwa oddzielne hamulce – na przód i na tył.

Na liście wyposażenia obowiązkowego, ale też wśród elementów, które są najczęściej sprawdzane, są światła. Bardzo łatwo je sprawdzić podczas kontroli. Wśród świateł obowiązkowych w motocyklu są światła drogowe ("długie") i mijania ("krótkie"), hamowania "stop", kierunkowskazy, pozycyjne przednie i tylne, odblaskowe z tyłu (inne niż trójkąty) oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Co ciekawe, w przypadku motocykli nie są wymagane światła awaryjne.

Wśród obowiązkowego wyposażenia jest też wymienione "urządzenie zabezpieczające przed użyciem przez osoby nieuprawnione". W praktyce oznacza to np. stacyjkę wymagającą kluczyka.