Screamin’ Eagle 131 również do Softaili. Największy silnik w historii Harleya

Na styl motocykli Harleya-Davidsona składa się nie tylko wygląd tych maszyn czy cała otoczka z nimi związana, ale też silniki – duże, dwucylindrowe. Jednak nie od dziś Amerykanie wyznają zasadę "bigger is better" i przygotowali coś dla osób, które stwierdzą, że silnik Milwaukee-Eight 114 o pojemności 1868 cm3 jest za mały (i za słaby).

Screamin’ Eagle 131 to zestaw umożliwiający montaż większej jednostki napędowej w swoim harleyu. I to nie byle jakiej – największej w historii amerykańskiej marki.

Teraz silnik ten został dostosowany do montażu w modelach Softail od 2018 r. Skok tłoka pozostał taki sam jak w Milwaukee-Eight 114, ale zwiększono średnicę cylindra. W efekcie nowa monstrualna jednostka generuje 183 Nm i 124 KM przy zastosowaniu wydechu Screamin' Eagle Street Cannon. Wśród zmian w silniku, oprócz samej pojemności, jest też nowy wałek rozrządu, wytrzymalsze tłoki, zmieniona przepustnica i dolot oraz wtrysk mogący dostarczyć do cylindrów więcej paliwa. Większe są też same zawory.