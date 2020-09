WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera allegro + 2 części samochodowemoto Błażej Żuławski wczoraj (16:26) Materiał powstał przy współpracy z Allegro Czynności serwisowe, które łatwo wykonasz sam. Sporo oszczędzisz! Wielkimi krokami zbliża się koniec motocyklowego sezonu, zapowiadany ulewnymi deszczami, obniżającą się temperaturą i coraz bardziej śliską nawierzchnią dróg. Większość z nas zostawi swoje jednoślady w garażu i głównie dla nich jest ten poradnik. Jak przygotować motocykl do zimowego postoju? Szkoły są dwie. Możemy wszystko zlecić serwisowi i sporo za to zapłacić, albo z pomocą serwisu Allegro kupić niezbędne, właściwie je dobrać, korzystając z nowej wyszukiwarki części i zrobić to samemu. Podziel się (Pixabay) Przede wszystkim, musimy zweryfikować stan techniczny naszego pojazdu, następnie go umyć i odpowiednio zabezpieczyć. Dzięki temu już przed kolejnym sezonem wymienimy niezbędne, eksploatacyjne części, unikając kolejek do warsztatów oraz niezapowiedzianych wydatków. W tym roku, szukając w sieci odpowiednich części, akcesoriów i preparatów konserwujących do naszego motocykla możemy polegać na zupełnie nowym narzędziu – wyszukiwarce części według pojazdu. Ta nowość, wprowadzona w 2020 roku w serwisie Allegro pozwoli uniknąć niedopasowania znalezionego w sieci produktu do naszego jednośladu. Systematyczne sprawdzanie stanu technicznego motocykla minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii. Najczęściej motocykliści decydują się na wiosenne przeglądy przedsezonowe, jednak nie należy lekceważyć okresu jesiennego, kiedy maszynę pozostawiamy na jakiś czas w garażu. Nikt nie chce być przecież nieprzyjemnie zaskoczony kosztami napraw na wiosnę. A zatem co możemy zrobić, by tego uniknąć? Mycie i konserwacja to wbrew pozorom ważny etap prac przygotowujących naszą maszynę do zimowego postoju. Dokładne umycie motocykla pozwoli z łatwością odkryć ewentualne wycieki płynów i dostrzec uszkodzenia, które mogły się ukryć pod warstwą brudu. To również sposób na powstrzymanie korozji na skutek zalegania na powierzchniach lakierowanych, a także np. amortyzatorach, kołach zębatych i łańcuchu różnego rodzaju zanieczyszczeń, które przyspieszają negatywne procesy. Oleju, smaru i stopionego asfaltu nie usuniemy zwykłym szamponem. Do tego potrzebny będzie nam odpowiedni detergent do czyszczenia motocykli. Po dokładnym umyciu i spłukaniu piany, motocykl warto uruchomić, by rozgrzać silnik i usunąć w ten sposób z trudno dostępnych miejsc wilgoć. Kolejnym krokiem powinno być zastosowanie odpowiednich preparatów do konserwacji, które ochronią lakier i chromy przed utratą połysku oraz takich, które zabezpieczą elementy gumowe i np. wrażliwe na uszkodzenia pancerze linek. Smarowanie i naciąg łańcucha Zwłaszcza po dokładnym myciu, łańcuch naszego motocykla będzie wymagać porządnego smarowania. Najłatwiej można to zrobić za pomocą specjalnego sprayu, którym szybko i wygodnie rozprowadzimy środek smarny po powierzchni ogniw. Jeszcze lepszym sposobem jest użycie niewielkiego pędzla i odpowiednio dobranego smaru. Wygodnym rozwiązaniem jest automatyczna olejarka łańcucha. Teoretycznie, powinniśmy smarować łańcuch nawet co 300-400 km oraz po każdej jeździe w deszczu. W praktyce częste smarowanie dotyczy przede wszystkim motocykli cross i enduro, które należy w ten sposób serwisować po niemal każdej jeździe w terenie. Łańcuch w naszym motocyklu nie tylko powinien być właściwie nasmarowany, lecz również odpowiednio naciągnięty. To już nie tylko kwestia kosztów i eksploatacji, lecz również naszego bezpieczeństwa. W celu kontroli naciągu łańcucha stawiamy motocykl na stojaku, a następnie podnosimy łańcuch w górę w połowie odległości pomiędzy zębatkami. Informację o prawidłowym luzie łańcucha znajdziesz w instrukcji obsługi motocykla, ale zazwyczaj wynosi on około 3 cm. Smarowanie linek i dźwigni Przy okazji mycia i konserwacji nie powinniśmy zapominać o smarze silikonowym, którym należy potraktować dźwignie hamulca i sprzęgła, a także smarowaniu linek ssania i gazu - tu przyda nam się specjalny przyrząd do smarowania linek motocyklowych, ale do tego celu można wykorzystać również…taśmę uszczelniającą i lejek. Wymiana płynów i filtrów Zależnie od modelu i producenta, wymiany oleju w czterosuwowych silnikach motocyklowych należy dokonywać np. co 6 lub 12 tys. km, ale w rzeczywistości dobrze jest dokonać jej przed każdym nowym sezonem, by pozbyć się środka smarnego z nagromadzonymi zanieczyszczeniami oraz skroploną na skutek długiego postoju wodą. Wybierając nowy olej pamiętaj o doborze właściwego środka smarnego dla twojego motocykla. Potrzebny będzie również właściwie dobrany filtr. Pomóc w tym może nowa wyszukiwarka w serwisie Allegro. Jeśli nie czujesz się na siłach, by sam wymieniać olej lub nie masz do tego odpowiednich warunków, wystarczy że kupisz przez mobilną aplikację Allegro odpowiedni olej i filtr, a czynność ich wymiany zlecisz w warsztacie. Jeżeli nasza maszyna ma również układ chłodzenia cieczą – wymiana płynu w chłodnicy będzie znacznie prostszym zadaniem. Pamiętaj, że dokonywać jej możesz tylko na zimnym silniku, aby uniknąć rozlania płynu i ewentualnych poparzeń. Czynności wymiany cieczy chłodzącej powinniśmy dokonywać co najmniej do dwa sezony. Aby wymienić płyn, otwieramy zawór lub znajdujące się najniżej złącze układu chłodzenia. Następnie przez górny wlew, służący również do uzupełniania poziomu płynu, wlewamy nowy, przeznaczony do naszego modelu motocykla. Jeszcze prostszą czynnością będzie wymiana filtru powietrza. Wystarczy bowiem zdemontować lub odkręcić jego osłonę, wyjąć stary i założyć nowy, odpowiednio dobrany i po kłopocie. W serwisie Allegro znajdziesz ich całe mnóstwo. Są zarówno te oryginalne, dedykowane przez producenta, jak również zamienniki. Tu bardzo ważne jest by założyć ten idealnie pasujący do obudowy w naszym motocyklu. W przeciwnym razie do silnika może się przedostawać powietrze z drogowym kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Z pomocą wyszukiwarki, podając markę, model, rok produkcji i typ silnika naszego motocykla z łatwością znajdziemy najodpowiedniejszy filtr. W motocyklach szosowych wystarczy ro robić co 10 000 km. Te, które dużo jeżdżą w terenie mogą wymagać jego wymiany nawet co 500 km, lub po zaledwie jednej wyprawie w ekstremalny, np. błotnisty lub mocno zapylony teren. Filtr znajduje się zwykle pod fotelem lub zbiornikiem paliwa. Jeżeli wykonano go z gąbki, czasem wystarczy go tylko umyć, by móc wyruszyć w dalszą drogę. Pamiętaj również, że niektóre filtry wymagają olejowania. Dedykowany olej w oka mgnieniu znajdziesz z pomocą aplikacji Allegro. Wymiana akumulatora i świec zapłonowych Na zimę akumulator należy zdemontować i przechowywać go w suchym pomieszczeniu o dodatniej temperaturze, co pewien czas, co najmniej raz w ciągu zimy należy go naładować za pomocą odpowiedniego, motocyklowego prostownika. Samochodowe mogą okazać się zbyt mocne i uszkodzić akumulator. Przed ładowaniem powinniśmy uzupełnić poziom elektrolitu, o ile konstrukcja naszego akumulatora tego wymaga. Znakiem do wymiany świec zapłonowych może być nierówna i utrudniona praca silnika. W niektórych modelach do świecy lub świec dostaniemy się bez żadnych przeszkód, w innych może to wymagać demontażu owiewek. Do ich wymiany potrzebujemy specjalnego klucza, który nie uszkodzi ich wrażliwej na pęknięcia górnej części. Odpowiednie świece i klucz dla naszego motocykla znajdziemy oczywiście, korzystając z wyszukiwarki Allegro. Zaawansowani użytkownicy mogą również dokonać samodzielnej wymiany klocków hamulcowych i regulacji jałowych obrotów silnika. Prawidłowe ciśnienie w oponachBrzmi tak banalnie, ale takie nie jest. Zarówno w trakcie eksploatacji, jak również przed i po postoju motocykla powinniśmy regularnie kontrolować ciśnienie w ogumieniu. To czynność najprostsza, a zależą od niej nasze bezpieczeństwa oraz trwałość opon. Zbyt wysokie lub niskie ciśnienie w sezonie może się zakończyć wywrotką lub uszkodzeniem opony. Podczas posezonowego postoju za niskie ciśnienie może natomiast stać się przyczyną trwałego odkształcenia opony i sprawić, że będzie się nadawała już tylko do wymiany. Pamiętajmy również o kontroli i wymianie - jeśli są spękane i zużyte – przewodów zapłonowych i/oraz ich końcówek. Wymiana owiewek, żarówek, lusterek. Żarówki co pewien czas się przepalają, zaś lusterka, owiewki i wszelkie elementy zabudowy motocykla dość łatwo ulegają uszkodzeniom w trakcie eksploatacji. Ich demontaż jest zwykle bardzo prosty, wystarczy odkręcić kilka śrubek, czasem tyko zwolnić specjalnie ukształtowane zaczepy. Niezwykle ważne jest jednak to, co będziemy zakładać. Możemy użyć droższych, oryginalnych części zamiennych lub tańszych zamienników. W każdym przypadku niezwykle ważne będzie znalezienie idealnie dopasowanych części. Przed pomyłką w poszukiwaniach uchroni nas wyszukiwarka.Nie zapomnijmy też o pomiarze głębokości bieżnika oraz wymianie opon na nowe, jeżeli zajdzie taka konieczność. Dzięki tym działaniom będziemy mogli rozpocząć kolejny sezon bez przykrych niespodzianek oraz ze znacznie grubszym portfelem, którego zawartość możemy przeznaczyć na kolejne, fascynujące wyprawy . Więcej informacji znajdziecie pod adresem: https://allegro.pl/dzial/motoryzacja Co zyskasz, kupując wszystko w sieci? Przede wszystkim, zrobisz to szybciej i taniej, z łatwością znajdując w serwisie Allegro powiązane z danym motocyklem części oraz ich zamienniki, zyskując pewność ich dopasowania do twojego modelu. Allegro jest największym w naszym kraju sklepem online, a w tym roku wyszukiwanie w nim stało się jeszcze precyzyjniejsze, co uławia życie motocyklistom, a także mechanikom i sprzedawcom. Znajdziecie tu odpowiedni system filtrowania oraz możliwość wyświetlania wyłącznie produktów dopasowanych do danego, konkretnego modelu i rocznika. Zakupy części i akcesoriów do naszego motocykla są teraz dostępne dosłownie pod ręką, na każdej drodze, w każdym warsztacie i garażu. Wystarczy sięgnąć po smartfon z zainstalowaną na nim aplikacją Allegro, by mieć w zasięgu dłoni dostęp do prawie 3,5 mln części do motocykli, 35 mln ofert sprzedaży oraz oferty 1000 producentów części zamiennych. A wszystko to możemy kupić prosto od największych i zaufanych sprzedawców oraz autoryzowanych dystrybutorów. Ponadto, mamy 14 dni na zwrot zakupionych części, a płatności lub zakupu na raty dokonujemy dosłownie jednym kliknięciem. 