Jak poprawić swoje bezpieczeństwo na motocyklu?

Czy Twój sprzęt ochronny rzeczywiście Cię chroni?

W przeciwieństwie do kierowców samochodów, motocykliści nie są chronieni karoserią, pasami bezpieczeństwa czy poduszkami powietrznymi. Jedyną ochronę stanowi odpowiednio dobrany sprzęt, który może znacząco zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń w przypadku wypadku. Kask to bezwzględnie najważniejszy element wyposażenia ochronnego, który zmniejsza ryzyko śmiertelnego urazu głowy o około 40% (serwis Racegun). Wybierając kask, należy zwracać uwagę na certyfikaty bezpieczeństwa. Powinien posiadać co najmniej oznaczenie ECE R22.05, a najlepiej również certyfikat SNELL, który potwierdza spełnienie najwyższych standardów ochrony. Pamiętajmy, że nigdy nie należy kupować używanego kasku, gdyż nie ma pewności, czy nie uczestniczył wcześniej w wypadku, co mogłoby drastycznie obniżyć jego właściwości ochronne.