Strefa LEGO® na Poznań Motor Show 2025: 288 315 powodów, by tu przyjść

W strefie LEGO spojrzenia odwiedzajacych przyciągało coś, co trudno przeoczyć: naturalnej wielkości bolid McLaren Formula 1, zbudowany z 288 315 elementów LEGO. Ta konstrukcja to nie tylko zabawka w dużej skali, to prawdziwe dzieło inżynierii, za którym stoi 27 projektantów i inżynierów z Grupy LEGO i McLaren Racing.