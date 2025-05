Jak zanurzony w chromie. Nowa edycja limitowana Fat Boya

Fat Boy miał mieć ograniczoną długość produkcji, ale zamiast tego przeszedł przez trzy generacje układu napędowego oraz całkowitą przebudowę zawieszenia rodziny Softtail. Fat Boy Gray Ghost będzie za to limitowany do 1990 motocykli. Każda maszyna kolekcji Kultowe Ikony jest numerowana. Sugerowana cena detaliczna to 31 670 euro.