BMW R 1300 GS Adventure zostało stworzone do dalekich wypraw

BMW R 1300 GS Adventure już wizualnie mocno różni się od swojego standardowego brata. Wynika to z kształtu większego, 30-litrowego zbiornika paliwa wykonanego z aluminium. Jest on odsłonięty i tutaj forma idzie za stroną użytkową. Skoro już o tym elemencie mowa, to został on dopracowany pod kątem ergonomicznym - nie chodzi to tylko o wygodne tankowanie, ale też np. zaczepy pozwalające łatwo dołożyć tank bag lub sakwy na baku (oczywiście wszystkie te elementy BMW oferuje w swoich salonach).