BMW R 1300 GS oficjalnie. Nowy flagowiec to więcej niż ewolucja

Warto jednak wspomnieć, że już w standardzie zawieszenie dostosowuje się do warunków. Półaktywne rozwiązanie DSA łączy dynamiczną regulację pracy podwozia ze zmiennym napięciem wstępnym sprężyny. Samo zawieszenie nowego GS-a ma zwiększony o 20 mm skok, a praca układu zależy przede wszystkim od wybranego trybu jazdy i warunków drogowych. Jeśli chodzi o tryby, do wyboru są aż cztery: Eco, Rain, Road oraz Enduro. Ten ostatni to nowość, która wspomoże jeźdźca w terenie.