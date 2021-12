Test: BMW R 1250 GS – zabierz mnie na koniec świata

Widać to po dbałości o szczegóły. Ergonomia stoi na najwyższym poziomie. Nawet szyba, która w testowanym egzemplarzu była w wersji wyższej, jest tak dopracowana, aby chronić przed wiatrem, ale nie być za dużą i nie stawiać zbyt dużego oporu powietrza. Wrażenie robi też to, że choć mamy do czynienia z naprawdę sporym motocyklem, to z płynami waży on niezłe 249 kg.