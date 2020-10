BMW R 1250 R – cena, informacje, dane techniczne

BMW R 1200 R zadebiutowało w 2006 r., a w 2015 r. pojawiła się druga odsłona tego modelu z tym samym silnikiem. Jednak już w 2019 r. BMW wprowadziło do sprzedaży następcę z większym i mocniejszym silnikiem, czyli R 1250 R . Pojawił się on razem ze sportowym R 1250 RS i motocyklem typu adventure czyli R 1250 GS. Wszystkie 3 otrzymały tę samą nową jednostkę napędową.

Silnik BMW R 1250 R to 2-cylindrowy bokser chłodzony powietrzem i cieczą, który otrzymał podwójny wałek rozrządu, jeden wałek wyrównoważający i układ zmiennych faz rozrządu BMW ShiftCam. Pojemność tej jednostki napędowej to 1254 cm3, z której generowana jest maksymalna moc 136 KM przy 7750 obr./min. i maksymalny moment obrotowy 143 Nm przy 6250 obr./min.

Zawieszenie BMW R 1250 R to widelec typu upside-down o średnicy rur 45 mm z przodu i aluminiowe obustronne ramię Paralever z amortyzatorem WAD z tyłu. Motocykl ma długość 2165 mm, szerokość 880 mm i wysokość 1300 mm. Jego waga to 221 kg. Standardowa wysokość siedziska to 820 mm, ale BMW oferuje też niższe (760 mm) lub sportowe (840 mm). Zbiornik paliwa mieści 18 l.