BMW F 850 GS – cena, informacje, dane techniczne

BMW F 850 GS jest drugim największym i najmocniejszym modelem w tej grupie. Napędzane jest 2-cylindrowym rzędowym silnikiem o pojemności 853 cm3. Generuje on maksymalną moc 95 KM przy 8250 obr./min. Wartość tę można zmniejszyć o połowę i wtedy motocykl będzie dostosowany do wymagań prawa jazdy kategorii A2. Maksymalny moment obrotowy standardowej wersji to 92 Nm przy 6250 obr./min. Napęd przenoszony jest za pośrednictwem 6-stopniowej skrzyni biegów i łańcucha.