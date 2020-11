Ducati Panigale V4 – cena, informacje, dane techniczne

Jest jeszcze jedna odmiana sportowego motocykla Ducati, która już mocniej różni się od pozostałych. Panigale V4 R to model z silnikiem spełniającym homologację WSBK. To oznacza, że ta jednostka V4 ma pojemność zmniejszoną do 998 cm3. Silnik jest jednak mocniejszy - dostarcza 221 KM przy 15 250 obr./min. Jego maksymalny moment obrotowy jest za to mniejszy i wynosi 112 Nm przy 11 500 obr./min. Motocykl ma też inne znane z wyścigów rozwiązania jak spoilery czy bardziej wyczynowe zawieszenie.