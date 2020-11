Siedem nowości Hondy na 2021 r. Od skuterów po NC750X i CB1000R

Honda przedstawiła do tej pory sporo nowości na 2021 r., ale dalej nie zwalnia tempa. Japończycy pokazali 7 kolejnych modeli po sporych zmianach. Wśród nich znajdują się zarówno skutery, jak i większe motocykle różnego typu.

Honda SH350i

Wśród średnich skuterów nowością jest Honda SH350i. Największą zmianą w przypadku tego modelu jest większy silnik, który urósł do 330 cm3, jego moc zwiększyła się do 29 KM, a moment obrotowy do 32 Nm, co przełożyło się na lepsze osiągi. Oprócz pojemności zmieniono wiele elementów silnika, a także dolot i wydech. Wszystko po to, aby spełnić normę Euro 5, a przy tym podnieść moc. Do tego Honda SH350i otrzymała nowy zestaw wskaźników LCD, gniazdo USB czy dostęp bezkluczykowy.

Honda SH Mode 125

Drugim skuterem, który został mocno odświeżony na 2021, jest Honda SH Mode 125. Jej silnik spełnia teraz normę Euro 5 i generuje 11,4 KM przy 8500 obr./min oraz 12,1 Nm przy 5000 obr./min. Producent chwali się też, że udało się zmniejszyć zużycie paliwa, które teraz wynosi 2,1 l/100 km. Nieco zmieniono wygląd tego skutera, przeprojektowując jego przód i dla większego komfortu zwiększając powierzchnię podłogi. Do tego otrzymał on pojemniejszy schowek pod siedzeniem, gniazdo USB, dostęp bezkluczykowy i nowy schowek z przodu.

Materiały prasowe Nowe skutery Hondy. (Materiały prasowe, Fot: Honda)

Honda PCX125

Kolejną "125-ką" na liście nowości jest Honda PCX125. Tu zmiany były podobne jak w przypadku SH Mode 125, ale posunięte jeszcze dalej. Nadwozie zostało całkowicie przeprojektowane – od przedniego reflektora LED po tylne światło w kształcie litery X. Schowek pod siedzeniem urósł do 30,4 l. Nowa jest też cała konstrukcja z lżejszą stalową ramą, większymi podwójnymi tylnymi amortyzatorami i kołami z większymi oponami.

Oczywiście silnik został dostosowany do normy Euro 5, a przy tym jego maksymalna moc minimalnie wzrosła do 12,5 KM (maksymalny moment obrotowy to nadal 11,4 Nm). Honda PCX125 otrzymała też gniazdo USB C i dostęp bezkluczykowy.

Honda X-ADV

Najbardziej nietypowym skuterem w ofercie Hondy jest model X-ADV. Jest to jednoślad napędzany silnikiem o pojemności aż 745 cm3, który jest skuterową wersją motocykli adventure. Nawiązuje on do takich konstrukcji wyglądem, ale też lepszymi możliwościami terenowymi. Na 2021 r. model ten otrzymał odświeżoną stylistykę, większy schowek pod siedzeniem z gniazdem USB w środku czy możliwość sterowania funkcjami komputera pokładowego za pomocą komend głosowych.

Honda X-ADV otrzymała też przekonstruowaną ramę, dzięki której skuter jest lżejszy o 3 kg. Ulepszony silnik jest teraz mocniejszy i generuje maksymalnie 58,5 KM przy 6750 obr./min. Nieco poprawiono też pracę dwusprzęgłowej automatycznej skrzyni biegów i zastosowano elektronicznie sterowaną przepustnicę (throttle by wire) z różnymi trybami jazdy.

Materiały prasowe Nowości Hondy. (Materiały prasowe, Fot: Honda)

Honda NC750X

Sporo zmian pojawiło się również w przypadku uniwersalnej Hondy NC750X. Silnik o pojemności 745 cm3 to ta sama jednostka napędowa co w skuterze X-ADV, więc jej moc również wzrosła do 58,5 KM, a maksymalne obroty zwiększono o 600 obr./min. Do tego skrócono pierwsze trzy biegi, co przekłada się na większą dynamikę. Również elektronicznie sterowana przepustnica i tryby jazdy ("sport", "rain" i "standard") zostały przeniesione ze skutera.

Motocykl ten objęły też zmiany stylistyczne, a kuracja odchudzająca pozwoliła zmniejszyć masę aż o 6 kg. Zwiększono też do 23 l centralny schowek. Szczególnie ważną zmianą jest obniżenie siedziska o 30 mm. Wśród wyposażenia znalazło się gniazdo USB i kolorowy wyświetlacz.

Honda CB125R

Ostatnią odświeżoną "125-ką" jest stylowa Honda CB125R. W jej przypadku największe zmiany zaszły w silniku. Teraz jednostka ta generuje dokładnie 11 kW (15 KM), czyli maksymalną wartość dozwoloną dla posiadaczy prawa jazdy kategorii A1, a zarazem osób, które od co najmniej 3 lat mają uprawnienia kategorii B. Maksymalny moment obrotowy natomiast wzrósł do 11,6 Nm. Dodatkowo CB125R jest pierwszym motocyklem 125 cm3 wyposażonym w widelec upside-down Separate Function Big Piston firmy Showa.

Materiały prasowe Honda CB1000R (Materiały prasowe, Fot: Honda)

Honda CB1000R

Ostatnią jest większy brat CB125R, czyli Honda CB1000R. Motocykl ten otrzymał nowy, bardziej minimalistyczny wygląd. Zgodnie z nazwą tej linii modelowej (Neo Sports Cafe) ma on elementy nawiązujące do stylistyki sprzed lat, ale przede wszystkim jest to współczesna maszyna. Jej silnik został dostosowany do normy Euro 5, a przy tym poprawiono reakcję na gaz i zapewniono bardziej płynny przyrost mocy. Wśród nowości elektronicznych pojawił się kolorowy wyświetlacz i opcja sterowania głosowego.

Dodatkowo w ofercie znalazła się też odmiana CB1000R Black Edition, która przede wszystkim ma wiele elementów (jak np. wydech z tłumikiem, widelec czy osłony) w kolorze czarnym. Oprócz tego odmiana ta małą owiewkę przy wyświetlaczu i siedzisko w innym kształcie.