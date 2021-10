Test: BMW G 310 GS - taki mały może GS-em być

Na to pozwala mu przede wszystkim zawieszenie o skoku wynoszącym 180 mm, które nie tylko całkiem nieźle sprawdzi się poza asfaltem (dopóki nie skaczecie), a na asfalcie okaże się zaskakująco wygodne. To najważniejsza różnica względem nakeda (gdzie do dyspozycji mamy 140/131 mm) i chyba najbardziej wskazująca na jego pokrewieństwo z rodziną GS. Dodajmy do tego wygodną, wyprostowaną pozycję (i opcjonalne siedziska dla niższych jeźdźców) i okaże się, że G310 GS jest naprawdę niezłym kandydatem na pierwszy motocykl.