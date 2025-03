Harley-Davidson CVO Road Glide RR - przekroczyć 2 litry i to z przytupem

Przejdźmy jednak do kwestii technicznych, bo to one są tu najbardziej imponujące. Przypomnę tylko, że największy do tej pory seryjnie montowany silnik Harleya ma 121 cali sześciennych, czyli minimalnie poniżej 2 l. Jest on dostępny w wersji standardowej oraz podkręconej High Output w modelu CVO Road Glide ST. W tej drugiej generuje 128 KM i 193 Nm.