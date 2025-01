Harley-Davidson wjeżdża w 2025 r. Klasyka i nie tylko

Zmniejszenie gamy objęło też klasyczne amerykańskie turystyki. Tu jednak mamy też jedną nowość, którą jest Harley-Davidson Street Glide Ultra. Tak jak standardowy Street Glide to typowy bagier, tak odmiana Ultra to maszyna na dłuższe wyprawy we dwoje. Ma więc centralny kufer, będący też oparciem dla pasażera, ma rozbudowane osłony nóg chroniące przed wiatrem i większą szybę. Teraz to właśnie ten model ma być topowym turystykiem marki, zastępując takie modele jak Ultra Limited i Road Glide Limited. Co ciekawe, dopłata za te wszystkie dodatki nie jest już duża. Street Glide kosztuje od 34 050 euro (ok. 143. tys. zł), natomiast wersja ultra to wydatek 35 070 euro (ok. 147,5 tys. zł).