Test: Harley-Davidson Breakout - definicja przesady

Sam silnik ma 1923 cm3 pojemności (tak, tyle co przeciętne auto) i ma rewelacyjną elastyczność. Można przejechać całe miasto na drugim, trzecim biegu, można też szaleć od świateł do świateł, gdyż uwielbia przyspieszenia. 167 Nm momentu to mniej więcej tyle, ile ma przeciętna toyota yaris, ale mówimy tu o zdecydowanie mniejszej wadze. Dobrze, że siedzisko jest tak wyprofilowane, że można się zaprzeć, bo inaczej przypominałbym coś, co przyczepiło się do wystrzelonej rakiety ziemia-ziemia.