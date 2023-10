Test: Harley-Davidson Street Glide CVO - król szos

Dwa litry amerykańskiej inżynierii

W przypadku Harleya-Davidsona Street Glide’a CVO trudno wybrać najważniejszy i najbardziej imponujący składnik świetnej całości, ale jeśli już miałbym go wskazać, to jest to silnik. Choć w USA Harley-Davidson oferuje w katalogu części jeszcze większe jednostki napędowe (do montażu w już kupionych maszynach), to seryjnie topowa aktualnie wersja Milwaukee Eight nosi oznaczenie 121 i montowana jest w dwóch modelach CVO - Street Glide oraz Road Glide. Krótko mówiąc - jest to największy seryjnie oferowany silnik HD, jaki kiedykolwiek powstał.