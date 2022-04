Test: BMW R 18 B – imigrant z Niemiec

I to pasuje do BMW, marki bądź co bądź premium. Więc R 18 B (dzięki radarowi) oferuje nawet więcej niż K 1600. Do tego maszyna już wizualnie sprawia wrażenie solidnego produktu z wyższej półki. Tu wystarczy wspomnieć o takim detalu jak miękkie podszybie, którego zapewne prawie nigdy nie będzie się dotykać, ale jeśli już się to zrobi, to będzie można poczuć, za co się zapłaciło.