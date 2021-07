Debiutują BMW R 18 B i R 18 Transcontinental, czyli amerykańska turystyka w niemieckim wydaniu

Dwie nowe wersje BMW R 18 to bagger (R 18 B) i pełny turystyk z centralnym kufrem (R 18 Transcontinental) nazwany Grand American Tourer i stworzony do dalekich podróży – również we dwoje. Oba modele wyróżniają się przede wszystkim dużą owiewką w stylu znanym z amerykańskich maszyn. Kryje ona cztery analogowe zegary (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik paliwa i wskaźnik rezerwy mocy) oraz duży kolorowy ekran o przekątnej 10,25 cala. W ten sposób motocykl łączy klasykę z przydatną w trasie nowoczesnością.