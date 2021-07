BMW jak piec gitarowy. Niemcy rozpoczynają współpracę z Marshallem

Jednak to tylko domysły. BMW poinformowało o czymś innym. Efekt współpracy z Marshallem mamy zobaczyć przede wszystkim w "segmencie Heritage", który obejmuje modele R nineT i R 18. Co więcej, to właśnie duży niemiecki cruiser widoczny jest na zdjęciu zapowiadającym nową kooperację. To oznacza, że prawdopodobnie on otrzyma zestaw audio Marshalla.