Poznaliśmy polską cenę BMW CE 04. Jest drogo i tanio jednocześnie

Jeszcze lepiej elektryczny skuter BMW wypada, gdy porówna się go z... elektrycznym skuterem BMW. W końcu niemiecka marka miała w ofercie już model C Evolution. Był to dużo słabszy jednoślad o mocy 26 KM, a kosztował ponad 68 tys. zł. Nie jest więc niespodzianką, że była to jedynie ciekawostka, prezentacja, że BMW chce od samego początku brać udział w elektrycznej rewolucji. Jednak taki skuter nie miał szans na odniesienie sukcesu. W przypadku CE 04 sytuacja wygląda zupełnie inaczej.