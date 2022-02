Test: BMW R nineT Scrambler – sposób, żeby być cool

Nie zapomniano o korzeniach

Choć BMW R nineT Scrambler może się wydawać bardzko konkretnym modelem, to tak naprawdę musi on łączyć w sobie wiele cech. Przede wszystkim jest to naked. Może bokser w takim motocyklu to pewna niespodzianka, ale szybko można się przekonać, że R nineT Scrambler jest całkiem komfortowy, a do tego pewnie i łatwo się prowadzi. Czyli ma wszystko to, czego się oczekuje od "zwykłego" nakeda, którym jeździ się na co dzień.