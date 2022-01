BMW zaprezentowało dwa zupełnie różne customy – R 18 M i R 18 Aurora

BMW R 18 M to motocykl, którego nazwa mówi naprawdę dużo. To próba zmiany klasycznego cruisera w sportową maszynę. Trudno powiedzieć, co wspólnego ma jedno z drugim, ale efekt wygląda świetnie. Z jednej strony zachowano charakter BMW R 18, a z drugiej custom wygląda lekko dzięki krótkiemu tyłowi, zmienionej pozycji siedzącej i sportowemu wydechowi.