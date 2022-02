Pierwsza jazda: BMW K 1600 – pożeracze europejskich i amerykańskich dróg

Wycieczkowiec na dwóch kołach

Chyba łatwiej jest napisać, czego BMW K 1600 nie ma na pokładzie, niż wymienić to, co znajduje się na liście wyposażenia. Nowa wersja niemieckiego turystyka otrzymała ekran o przekątnej aż 10,25 cala – jest to ten sam system, który montowany jest w modelu R 1250 GS. Ma on nawigację, wygodny dostęp do wszystkich wskazań i opcji motocykla, ale przede wszystkim tak duży ekran zapewnia dobrą czytelność. Jedynie brakuje mu obsługi Apple CarPlay i Android Auto.