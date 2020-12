Triumph Scrambler 1200 – cena, informacje, dane techniczne

Wśród klasycznie wyglądających motocykli bardzo popularne są dwa ich typy – cafe racery i scramblery. Te drugie oryginalnie były tworzone po to, aby radzić sobie poza asfaltem i choć dzisiaj raczej właściciele nowych maszyn tego typu wykorzystują je głównie w miastach, to Triumph zapewnia, że Scrambler został stworzony z myślą o zabawie na luźnej nawierzchni. Co więcej – dostępny jest nie tylko w wersji standardowej XC, ale też bardziej terenowej XE.